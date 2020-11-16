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السراج يبحث مع وزير خارجية مالطا هذه الموضوعات

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين مع وزير الخارجية المالطي افريست بارتولو مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية 

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس بحث الخطوات التنفيذية لما اتفق بشأنه من برامج للتعاون في مجالات اقتصادية وخدمية كما جرى بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري، وسفير مالطا لدى ليبيا  تشارلز صليبا وعدد من مسؤولي الحكومة المالطية من الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان. 

وكان السراج قام خلال زيارته إلى مالطا في شهر يوليو الماضي بافتتاح مركز تنسيق للهجرة غير الشرعية بالعاصمة المالطية رفقة رئيس الوزراء المالطي روبرت ابيلا، ويتم الإعداد والتجهيز لفتح مركز مماثل في العاصمة طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • قبل التطرق لهذه الموضوعات الهامشية – من المفترض والمهم –
    الاهتمام بالإدارة التنفيذية لمشروع تطوير مطاري معيتيفة ومطار طرابلس العالمي الذي أوقفت الإنشاءات المتعلقة ببناءه وصيانة المهابط بالإضاءات وبرج المراقبة الجوي – وتكوين جهاز أمني خدمي ليبي بادارة ليبية للعمل فيه من جميع النواحي لتأمين المطارات بالمنطقة الغربية من السرقات والتهريب – والجوازات المزورة والعمل الدوبلوماسي الليبي لفتح خطوط الطيران بشكل مباشر للدول التي يوجد بها الليبيين العالقين في الخارج – دون اشواك اي اطراف اخرى –
    هل تعلم الادارة الحكومية للوفاق الوطني – ان سبب خساءر الطيران المدني الليبي والخطوط الجوية الليبية والخطوط الحويك الافريقية –
    السبب الرءيسي لخسائر أهذه الموسسات هو التدخل التونسي والمصري والقطري … ..!!!!
    فعلى ذلك – من المهم والضروري الانتباه لتكملة صيانة المهابط بالمطارات والإسراع في تنظيم المؤسسة اللببية للخطوط الجوية من ناهيك الادارة والخدمات وصيانة المطارات بالشكل المناسب – دون اشراك اي جهات اخرى .

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  • الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق للاعتراف بالتقصير في حق المهاجرين داخل القنصليات الليبية في الخارج , وعدم توفير جوازات السفر لليبيين المهاجرين . وعدم دعمهم ماديا بسبب تواجد جهات غير ليبية تعمل داخل السفارات , لعرقلة الخدمات المتعلقة بالمواطنين الليبيين ـ
    وتتولى التنسيق لنقل بعض الحالات من الليبيين إلى المستشفيات من يحتاجون للعناية الصحية، حتى تجمع مواطنون ليبيون أمام القنصلية الليبية مطالببين بالعودة من ادارة حكومة الوفاق والعمل على صيانة المطارات والخدمات المتعلقة بالخطوط بالعاصمة الليبية طرابلس في اسرع وقت ممكن .

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