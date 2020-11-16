السراج يبحث مع وزير خارجية مالطا هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين مع وزير الخارجية المالطي افريست بارتولو مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس بحث الخطوات التنفيذية لما اتفق بشأنه من برامج للتعاون في مجالات اقتصادية وخدمية كما جرى بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري، وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا وعدد من مسؤولي الحكومة المالطية من الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان.

وكان السراج قام خلال زيارته إلى مالطا في شهر يوليو الماضي بافتتاح مركز تنسيق للهجرة غير الشرعية بالعاصمة المالطية رفقة رئيس الوزراء المالطي روبرت ابيلا، ويتم الإعداد والتجهيز لفتح مركز مماثل في العاصمة طرابلس.