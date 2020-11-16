مواطن ليبي في انتظار عودة ابنه بعد اختطافه على يد جماعة مسلحة

أكدت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن المواطن الليبي محمد المقري من بلدة سيدي الصيد الصغيرة في ترهونة بغرب ليبيا، عازم على معرفة مصير ابنه هيثم الذي فقد أثره قبل عام عندما كانت المعارك مستعرة حول طرابلس.

وتقول المصادر، أن المقري البالغ 62 عاما أكد اختفاء ابنه هيثم غداة انسحاب قوات الجيش من طرابلس، معلنا أنه يوم اختفاء نجله طرق باب المنزل وخرج هيثم مسرعا، ثم عاد ليبلغه أن جماعة يريدون الحديث معه، فخرج ليجد أربع سيارات مسلحة وأشخاصا ملثمين مع مسؤول يرتدي زياً مدنياً، وطلب منه المسلحين المغادرة، وإبلاغه بأن هيثم سيلحق به عقب انتهاء التحقيق معه، ومن حينها لم يعود.

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