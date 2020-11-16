دفاع الوفاق تبحث مع داخلية مالطا دعم عمليات الإنقاذ بالبحر المتوسط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

التقى وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش اليوم الاثنين وزير الداخلية والأمن الوطني وإنفاذ القانون بحكومة جمهورية مالطا بويرون كاميليري والوفد المرافق له.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة طرابلس بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ونظيرتها بمالطا في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بدعم عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، وكذلك دعم البحرية الليبية بتفعيل مركز البحث والإنقاذ التابع لحرس السواحل البحرية.