«السراج»: بحثنا مع وزير الخارجية المالطي «مكافحة الهجرة غير الشرعية»

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين وزير الخارجية المالطي افريست بارتولو يرافقه وفد يضم كل من وزير الداخلية بايرون كاميليري، وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا وعدد من مسؤولي الحكومة المالطية.

وفقاً لبيان “حكومة الوفاق”، شارك في الاجتماع عن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد طاهر سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان.

أضاف “البيان”: “تناول اللقاء عدد من ملفات التعاون المشترك، حيث تم بحث الخطوات التنفيذية لما اتفق بشأنه من برامج للتعاون في مجالات اقتصادية وخدمية، كما تطرقت المباحثات لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية” على حد قوله.

وتابع “البيان”: “يذكر أن السراج قام خلال زيارته إلى مالطا في شهر يوليو الماضي بافتتاح مركز تنسيق للهجرة غير الشرعية بالعاصمة المالطية رفقة رئيس الوزراء المالطي روبرت ابيلا، ويتم الاعداد والتجهيز لفتح مركز مماثل في العاصمة طرابلس” على حد ذكره