السفارة الأمريكية: الانتخابات تمكن الليبيين من اختيار قادتهم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

رحبت سفارة الولايات المتحدة بالاتفاق الليبي الذي تم التوصل إليه في منتدى الحوار السياسي الليبي لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأوضحت سفارة الولايات المتحدة في بيان لها أن إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021 سيمكن “جميع الليبيين من ممارسة حقهم السيادي في اختيار قيادة البلاد وتوجّهها” وأثنت السفارة “على الجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في سعيهم إلى توافق في الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات”.

وأكدت السفارة أنها تقف “مع جميع الأطراف الليبية المسؤولة حيث يجتمعون في حوار سلمي لإعادة تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال العملية الديمقراطية” وهنأت السفارة “الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمهم الدؤوب لهذا الحوار الليبي الداخلي”.