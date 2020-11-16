ليبيا الان

ترحيب أميركي بتوافق الليبيين على إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّبت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، بالاتفاق الليبي الذي تم التوصل إليه في منتدى الحوار السياسي الليبي، لإجراء انتخابات في الـ24 من ديسمبر 2021.

وقالت السفارة في بيان إن الانتخابات “ستمكّن جميع الليبيين من ممارسة حقهم السيادي في اختيار قيادة البلاد وتوجّهها”.

وأثنت السفارة على “الجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في سعيهم إلى توافق في الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات”.

وأكدت السفارة وقوفها مع جميع الأطراف الليبية المسؤولة، “حيث يجتمعون في حوار سلمي لإعادة تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال العملية الديمقراطية”.

وهنأت الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على دعمهم الدؤوب لهذا الحوار الليبي الداخلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • ههههههههههههههههه
    يعني الإستمرار في الغباء
    ماهو درنا انتخابات 2014 وتحالفوا ضده المليشيات مع المؤتمر اللاوطني
    وجي مجلس رئاسي من اتفاق الصخيرات وحطوه تحت مخاريقهم
    انتخابات لن يتولد منها إلا جسم ثالث ورابع وخامس..إلى مالا نهاية
    لابد من تفكيك المليشياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
    وجمع السلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح
    ياسر من الكذب متاعكم ، والله اعينا منكم كمشة كذابين

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