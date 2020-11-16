السراج يبحث مع وفد مالطي الخطوات التنفيذية لبرامج التعاون المشترك والهجرة

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الاثنين، مع وفد حكومي مالطي الخطوات التنفيذية لبرامج التعاون المشترك المتفق عليه بين طرابلس وفاليتا وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية.

وضم الوفد المالطي كل من وزير الخارجية، افريست بارتولو يرافقه ووزير الداخلية، بايرون كاميليري، رفقة وفد ضم كل من سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا وعدد من مسؤولي الحكومة المالطية.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد طاهر سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، حاجي دهان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول عدد من ملفات التعاون المشترك، وبحث الخطوات التنفيذية لما اتفق بشأنه من برامج للتعاون في مجالات اقتصادية وخدمية، كما تطرقت المباحثات لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وافتتح السراج خلال زيارته إلى مالطا في يوليو الماضي مركزا للتنسيق بشأن للهجرة غير الشرعية بالعاصمة فاليتا رفقة رئيس الوزراء المالطي، روبرت ابيلا، ويجري حاليا الإعداد والتجهيز لفتح مركز مماثل في العاصمة طرابلس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا