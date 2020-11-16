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السراج يبحث مع وفد مالطي التعاون الاقتصادي والخدمي

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مباحثات مع وزير الخارجية المالطي افريست بارتولو، الذي وصل طرابلس اليوم الاثنين، رفقة وفد يضم كلاً من وزير الداخلية بايرون كاميليري، وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا وعدد من مسؤولي الحكومة المالطية.

ووفق بيان لمكتب السراج الإعلامي، فقد تناولت المباحثات ملفات التعاون المشترك، والخطوات التنفيذية بشأن برامج للتعاون في المجالات الاقتصادية والخدمية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان.

يشار إلى أن السراج قام خلال زيارته إلى مالطا في شهر يوليو الماضي، بافتتاح مركز تنسيق للهجرة غير القانونية بالعاصمة المالطية رفقة رئيس الوزراء المالطي روبرت ابيلا، ويتم الإعداد والتجهيز لفتح مركز مماثل في العاصمة طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الطلبة الليبين العالقين بالخارج .

    الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق للاعتراف بالتقصير في حق المهاجرين داخل القنصليات الليبية في الخارج , وعدم توفير جوازات السفر لليبيين المهاجرين . وعدم دعمهم ماديا بسبب تواجد جهات غير ليبية تعمل داخل السفارات , لعرقلة الخدمات المتعلقة بالمواطنين الليبيين ـ
    وتتولى التنسيق لنقل بعض الحالات من الليبيين إلى المستشفيات من يحتاجون للعناية الصحية، حتى تجمع مواطنون ليبيون أمام القنصلية الليبية مطالببين بالعودة من ادارة حكومة الوفاق والعمل على صيانة المطارات والخدمات المتعلقة بالخطوط بالعاصمة الليبية طرابلس في اسرع وقت ممكن .

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