السراج يبحث مع وفد مالطي التعاون الاقتصادي والخدمي

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مباحثات مع وزير الخارجية المالطي افريست بارتولو، الذي وصل طرابلس اليوم الاثنين، رفقة وفد يضم كلاً من وزير الداخلية بايرون كاميليري، وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا وعدد من مسؤولي الحكومة المالطية.

ووفق بيان لمكتب السراج الإعلامي، فقد تناولت المباحثات ملفات التعاون المشترك، والخطوات التنفيذية بشأن برامج للتعاون في المجالات الاقتصادية والخدمية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان.

يشار إلى أن السراج قام خلال زيارته إلى مالطا في شهر يوليو الماضي، بافتتاح مركز تنسيق للهجرة غير القانونية بالعاصمة المالطية رفقة رئيس الوزراء المالطي روبرت ابيلا، ويتم الإعداد والتجهيز لفتح مركز مماثل في العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية