ليبيا الان

السفارة الأميركية ترحب بالاتفاق الليبي على تحديد موعد الانتخابات

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رحبت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، مساء اليوم الاثنين، «بالاتفاق الليبي الذي تم التوصل إليه في منتدى الحوار السياسي الليبي لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021»، وقالت إن الانتخابات «ستمكّن جميع الليبيين من ممارسة حقهم السيادي في اختيار قيادة البلاد وتوجّهها».

وأثنت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «على الجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في سعيهم إلى توافق في الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات».

وأكدت السفارة أنها «تقف مع جميع الأطراف الليبية المسؤولة حيث يجتمعون في حوار سلمي لإعادة تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال العملية الديمقراطية».

وهنأت السفارة الأميركية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمهم الدؤوب لهذا الحوار الليبي الداخلي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ايها السفيه الامريكى احترموا ارادة الشعب الذى خرج الى الشارع بالالاف ورفض كل الاجسام السياسية الفاسدة وطلب تسليم السلطة لرئيس القضاء الاعلى ليدير الفترة الانتقالية ويطبق القانون على الجميع ويعمل من سرت فى حماية جيش وشرطة موحدة تمثلها لجنة العشرة التى اثبتت ولائها للوطن اما مسرحية تونس الهزلية باحضار اغلبية من قطيع الخرفان لتفشل اى حوار ليظل الاخوان المفسدين فى السلطة خدام للامريكان واردوغان ولكن ارادة الشعب ستنتصر على الخوان كما حدث فى مصر والسودان رغم انف اردوغان والامريكان ويوم الجمعة القادم 20/11سيخرج الشباب الليبى فى كل المدن الليبية لرفض تولى الوجوه الارهابية السلطة مرة اخرى ويتمسكوا بتسليم السلطة للقضاء ليحقق العدالة الانتقالية ويطلب الشعب من الدول الكبرى خاصة فرنسا وروسيا استخدام حق الفبتو فى مجلس الامن لاجهاض اى مؤامرة تستهدف تمكين الاخوان فى السلطة رغم انهم قلة حقيرة تبيع الوطن للقوى الاستعمارية لتنال رضاءهم

    رد