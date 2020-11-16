المحجوب: بدء إجراءات توحيد حرس المنشآت النفطية

أعلن اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن تنفيذ خطة توحيد حرس المنشآت النفطية الليبية قد بدأ من قبل الجهات ذات العلاقة.

وقال المحجوب في تصريح لقناة ”سكاي نيوز“ إن خطوات تنفيذ إعادة توحيد حرس المنشآت بين فرعيه في الشرق والغرب، ستتم وفق الاتفاق العسكري ”5+5“ والتي تمت خلال جولات جنيف وغدامس وسرت.

وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في وقت سابق مناليوم الاثنين، عن مساعي لتشكيل قوة حماية جديدة للمنشآت النفطية. وقال “صنع الله” في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، إن هدفهم إنشاء قوة حماية جديدة تضم خليطا مدنيا وعسكريا وفقا لمعايير محددة ، موضحا بأنه سيجري تأمين المنشآت النفطية عبر 3 قوى، مكونة من الأمن الصناعي و قوة حماية جديدة والجيش، وفق تعبيره.