وزارة التعليم تعتمد مواعيد الدراسة والامتحانات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

اعتمد وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي عبد الرحيم بومريز مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل، وطلبة الشهادات العامة للعام الدراسي 2021/2020م.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن اعتماد النتيجة جرى بحضور وكيل التربية والتعليم عبد الرحيم البركي وكل من مدراء إدارة مرحلة التعليم الثانوي، وإدارة الامتحانات، ومدير مركز المناهج والبحوث التعليمية والتربوية.

وأوضحت وزارة التعليم أن هذه المواعيد تأتي ضمن الخطة الدراسية البديلة التي اعتمدتها وزارة التعليم بالحكومة الليبية للعام الدراسي 2021/2020م.