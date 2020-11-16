حراك رشحناك يبدأ حملة مشروع المصالحة الوطنية ويؤكد تفويض الدكتور سيف الإسلام رئيسا للجنتها

بدأ أعضاء ومؤسسو حراك رشحناك من أجل ليبيا اخترناك الداعم لترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا، حملة مشروع المصالحة الوطنية تحت شعار “لأجل ليبيا نتصافح ونتسامح”، بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، موضحين أن حملة المصالحة ستنطلق في عموم ليبيا، ورسالتها الصلح خير بعيدًا عن الثأر والانتقام وفتح صفحة البداية لبناء الوطن وإنقاذه واسترجاع هيبته وسيادته وكرامة مواطنيه.

وأكد الحراك على تفويض الدكتور سيف الإسلام القذافي ليكون رئيسًا للجنة المصالحة الوطنية تنفيذًا لبنود الاتفاق السياسي كونه الأجدر لما يتمتع به من حاضنة اجتماعية تضاف لقاعدته الشعبية العريضة ومشروعه الإنمائي “ليبيا الغد” ملك كل الليبيين، مُشددين على تمسكهم بثوابتهم الوطنية وشعاراتهم السلمية ومطالبهم المدنية بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كونها المفتاح الوحيد لبناء الوطن.

وطالب الحراك البعثة الأممية بتضمين موعد الانتخابات القادمة بقرار من مجلس الأمن ليكون إلزاميًا تنفيذه مع التأكيد على الضمانات من كل الأطراف السياسية بقبول نتائجها، مُشددًا على رفضه التام لمشروع مسودة الدستور ومطالبًا بتعديله والاستفتاء عليه أو وضع قاعدة دستورية جديدة للانتخابات أو تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2014م، الصادر من البرلمان والذي بموجبه سيتم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية.

كما طالب الحراك، بالإفراج الفوري عن كافة سجناء النظام الجماهيري ومؤيدي الدكتور سيف الإسلام وعودة المهجرين والنازحين ووضع كافة التدابير الأمنية لعودتهم وضمان سلامتهم، مع جبر الضرر والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بداية من عام 2011م حتى وقتنا هذا بدون إقصاء أو تهميش لأي شخص أو قبيلة أو مدينة، مُناشدًا البعثة الأممية، بوضع كافة التدابير الأمنية والضمانات لفريق حراك رشحناك، في أداء مهامهم الوطنية والاستعداد للانتخابات بمنحهم الحماية الكاملة والعمل بكل حرية وردع آلة القمع المفروضة عليهم والتي ساهمت في السنوات الماضية والأشهر القريبة في قتل واعتقال الكثيرين منهم، انطلاقًا من حقوقهم التي تكفلها كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص علي حقوق الإنسان والحرية والتعبير في تقرير المصير، والكشف عن قبر الزعيم الراحل معمر القذافي ورفاقه.

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