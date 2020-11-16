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غسان سلامة: ما تحقق في تونس “تقدم كبير”

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في ردود الفعل على جلسات ملتقى الحوار الليبي، وصف المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، ما تحقق في تونس، بالتقدم الكبير مقارنة بسنوات تعقّد الأزمة الليبية.

وأشار سلامة في تغريدة على “تويتر”، إلى أن الذين يدركون مدى تعقد الأزمة منذ عشرة أعوام، يستطيعون قياس التقدم الكبير الذي تحقق خلال أيام الحوار السياسي، مشيدا بالمشاركين وبالمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز وفريق البعثة الذين واصلوا الليل بالنهار لتسهيل الحوار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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