في ردود الفعل على جلسات ملتقى الحوار الليبي، وصف المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، ما تحقق في تونس، بالتقدم الكبير مقارنة بسنوات تعقّد الأزمة الليبية.

وأشار سلامة في تغريدة على “تويتر”، إلى أن الذين يدركون مدى تعقد الأزمة منذ عشرة أعوام، يستطيعون قياس التقدم الكبير الذي تحقق خلال أيام الحوار السياسي، مشيدا بالمشاركين وبالمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز وفريق البعثة الذين واصلوا الليل بالنهار لتسهيل الحوار.

وحدهم الذين يدركون مدى تعقد الأزمة الليبية منذ ١٠ أعوام قادرون على قياس التقدم الكبير الذي تحقق خلال أيام الحوار السياسي في تونس. تحياتي للذين اشتركوا فيه بحماسة ولستيفاني والزملاء الذين اوصلوا الليل بالنهار لتسهيله كي يرافق التقدم الذي سجل سابقا في المسارين العسكري والاقتصادي. — Ghassan Salame (@GhassanSalame) November 15, 2020

The post غسان سلامة: ما تحقق في تونس “تقدم كبير” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية