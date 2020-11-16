«السفارة الأمريكية»: نهنيء «ستيفاني» على «دعمها الدؤوب» لملتقى «الحوار السياسي»

رحبت سفارة الولايات المتحدة بالاتفاق الليبي الذي تم التوصل إليه في منتدى الحوار السياسي الليبي لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، وقالت في بيان، إنه سيمكن جميع الليبيين من ممارسة حقهم السيادي في اختيار قيادة البلاد وتوجّهها، وفق قولها.

أضافت “السفارة” في بيان: “كما نثني على الجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في سعيهم إلى توافق في الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات. وتقف السفارة مع جميع الأطراف الليبية المسؤولة حيث يجتمعون في حوار سلمي لإعادة تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال العملية الديمقراطية” على حد قولها.

وتابعت “السفارة”: “كما نهنئ الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمهم الدؤوب لهذا الحوار الليبي الداخلي” على حد تعبيره.