ويليامز تعلن إطلاق إطلاق عملية لتوحيد جهاز حرس المنشآت النفطية

أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إطلاق عملية لتوحيد جهاز حرس المنشآت النفطية.

وأكدت ويليامز في مؤتمر صحفي أنه سيتم إطلاق مشروع آخر كنموذج لحماية أحد الحقول النفطية، والتي ستبدأ الإنتاج العام المقبل.

وأضافت المبعوثة الأممية أن الأمم المتحدة تدعم كافة الشركات النفطية التي تساهم في إنتاج النفط الليبي، بما يتوافق مع سيادة البلاد، موضحة أن هذه التحركات تأتي ضمن مخرجات مؤتمر برلين المنبثق عنه ثلاثة مسارات “اقتصادية وسياسية وعسكرية”.

وأكدت ويليامز أن زيادة إنتاج النفط تحتاج إلى ميزانية وبنية تحتية سليمة، وحثت على إقرار الفصل الثاني من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، خصوصا بعد رفع حالة القوة القاهرة وعودة الإنتاج الذي وصل إلى 1,1 مليون برميل يوميا.

وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة العسكرية الذين اجتمعوا في سرت، اتفقوا على إخلاء المنطقة من المعدات الحربية الثقيلة وتنظيفها من الألغام وفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، ما يتطلب تنظيفه من الألغام وإخلائه أيضا من المرتزقة.

وقالت ويليامز إن مجلس الأمن سيجتمع بعد ثلاثة أيام لبحث تحصين قرارات اللجنة العسكرية، وإنها ستقدم إيجازًا بالتطورات له، موضحة أن المسارات الليبية الثلاثة مدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ستشهد قريبًا جدًا موقفًا واضحًا من مجلس الأمن، على حد تعبيرها.

وحول المسار السياسي، ذكرت أن الحوار الليبي الذي انعقد في تونس انتهي، وتم التوصل خلاله إلى تحديد موعد الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021م، مضيفة أن تحديد موعد الانتخابات تبعه أيضا الاتفاق على خاطة طريق لفترة تمهيدية يتم إجراء الانتخابات خلالها.

وأضافت ويليامز أن أعضاء الملتقى السياسي الـ75 الذين اجتمعوا في تونس، طرحوا خلافاتهم على الطاولة، وتم التوصل إلى مجموعة من النقاط المشتركة بين الطرفين، وتم إحراز تقدم خلال الملتقى لأن خلف هؤلاء المحاورين، الليبيون الذين يتطلعون إلى الحل، وهناك مجموعة متمسكة بما هي عليه، لكن الأغلبية ترغب في التغيير”.

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