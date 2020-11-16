مجلس وزراء الوفاق يقرر ممارسة اختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق اليوم الاثنين اجتماعه الاستثنائي السابع للعام الجاري، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وحضور النائب عبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس استعراض آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي.

واعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي السادس لسنة 2020م، وعكف على مناقشة بنود جدول أعماله المحال من القطاعات المختلفة، واتخذ عدد من الإجراءات والقرارات بشأنها، حيث قرر مجلس الوزراء ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي وفقا لقانون تأسيسه “رقم 18 لسنة 72 ” الذي مازال نافذا بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف.

وقرر المجلس استنادا على القانون رقم 16 لسنة 1991م بشان إسناد بعض الاختصاصات لمجلس الوزراء، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه.

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على اعتماد التقرير الفني المعد من قبل اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال الطرق والجسور على أن يتم مراجعته دورياً كل ثلاثة أشهر ويعرض على رئيس المجلس الرئاسي.

كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة مع إضافة مندوب من وزارة التخطيط ضمن التشكيلة المقترحة.

وكلف المجلس كل من وزاراتي المالية والشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن بالتنسيق فيما بينها لدراسة موضوع إرجاع قرية المغرب العربي إلى صندوق التضامن وأعداد تصور بالخصوص.