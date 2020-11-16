المصباحي: حوار تونس فشل وتركيا وقطر تدخلتا مع مجموعة من المتحاورين

اعتبر عضو الحوار السياسي الليبي د. محمد مسعود المصباحي أن الملتقى الذي اختتمت أشغاله أمس الأحد بتونس قد فشل.

وقال المصباحي, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين, “بالقدر الذي نتمنى فيه النجاح لكل لقاء ليبي.. ولكن للأسف.. نعم الحوار فشل وهذا ما حذرنا منه منذ البداية ولأسباب كثيرة, أهمها عدم وضوح مشروع الحوار المقدم من البعثة الأممية للدعم في ليبيا وتدخل تركيا وقطر المباشر مع مجموعة من المتحاورين”.

وتابع المصباحي بقوله:“حتى لو حسمت أشغال الحوار سيبقي مصيرها كمصير اتفاق الصخيرات, قد يتغير الخصوم, ولكن النجاح صعب”.

وعن كواليس التصويت على الية توزيع المناصب السيادية, أوضح المصباحي أن هناك شرط في عملية التصويت وضعته رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز يقضي بوجوب الحصول على 75 بالمائة من مجموع الأصوات, وهو شرط مستحيل تحقيقه.