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عاجل//السراج يرحب بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الاثنين، ترحيبه بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • More time for more sufferings while all Sherkess & diseased Turkish enjoy luxury treats & an abundance of fine Chocolate
    We hope that you did not borrow from the “ailing Turkish Lira” in order to finance the non-existent future ELECTIONS?

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