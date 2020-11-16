عاجل//السراج يرحب بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الاثنين، ترحيبه بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

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