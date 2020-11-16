عاجل//السراج يرحب بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الاثنين، ترحيبه بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الاثنين، ترحيبه بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
More time for more sufferings while all Sherkess & diseased Turkish enjoy luxury treats & an abundance of fine Chocolate
We hope that you did not borrow from the “ailing Turkish Lira” in order to finance the non-existent future ELECTIONS?
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