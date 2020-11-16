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بعد ملتقى تونس.. السراج يقرر تخصيص مبلغا ماليا لمفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج  تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية، وذلك ترحيبا بما توصل اليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس، من الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021. 

وأكد السراج في بيان رسمي، «أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن للانتخابات»، مشددا على «دعمه الكامل لهذا التوجه الذي يعزز مطالب المواطنين ويشكل أساس مبادراته التي طرحها تباعا للخروج من الأزمة الراهنة، وكان اخرها في شهر يونيو 2019 التي نصت على عقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب».

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وعبر البيان عن الأمل أن «يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، وأن تسود روح التفاهم والاخاء ربوع ليبيا لنصل معا إلى الدولة المدنية الديموقراطية المنشودة».

ومساء أمس الأحد، أعلنت  المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامزوليامز انتهاء الملتقى بتوافق على ثلاثة ملفات تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • الادارة القضائية الليبية تعمل مع الحكومة الحالية ولا تجد اي موضوع يتعلق لتمويل آي انتخابات او اي مواضيع من هذا القبيل ..!!!
    ووجد ان هناك تجاوزات مالية وإدارية خطيرة من مجلس النواب اللببي تحتم المسالة القضاءية وحصر الميزانية واحتجاز الممتلكات والتحقيق – فيما يخص البيانات .
    وتم منع اي عضو من جمالي النواب من السفر آلي الخارج ببيان من الادارة القضاءية اللببية حتى تتم عملية التحقيق والاستبيان – بما بتعلق بتاخبر مشاريع تنفيذية واليات ومواد البناء ام تستخدم في تنفيذ المشاريع التي اقترحتها حكومة الوفاق الوطني الليبي وسيتم التحقيق في ميزانياتها واسباب تاخير تنفيذ هذه المشاريع على الارض – وتصل عملية التحقيق الى السجن وحجز الممتلكات الخاصة او المحلات التي بنيت بأنوال مشاريع لم يتم تنفيذها آلى الان …!!! وإقفال اي تجارات نهاءيا ومصادرتها من البنك. المركزي وتحويل مالكيها الى القضاء الشرعي .

    رد

  • الادارة القضائية الليبية تعمل مع الحكومة الحالية ولا تجد اي موضوع يتعلق لتمويل آي انتخابات او اي مواضيع من هذا القبيل ..!!!
    ووجد ان هناك تجاوزات مالية وإدارية خطيرة من مجلس النواب اللببي تحتم المسالة القضاءية وحصر الميزانية واحتجا الممتلكات والتحقيق – فيما يخص البيانات .
    وتم منع اي عضو من جميع النواب او الاحزاب من السفر آلي الخارج ببيان من الادارة القضاءية اللببية حتى تتم عملية التحقيق والاستبيان – بما بتعلق بتاخبر مشاريع تنفيذية واليات ومواد البناء لم تستخدم في تنفيذ المشاريع التي اقترحتها حكومة الوفاق الوطني الليبي وسيتم التحقيق في ميزانياتها واسباب تاخير تنفيذ هذه المشاريع على الارض – وتصل عملية التحقيق الى السجن وحجز الممتلكات الخاصة او المحلات التي بنيت بأموال مشاريع لم يتم تنفيذها آلى الان …!!! وإقفال اي تجارات نهاءيا ومصادرتها من البنك. المركزي وتحويل مالكيها الى القضاء الشرعي لتنفيذ الأحكام غير قابل للطعن .

    رد