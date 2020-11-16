بعد ملتقى تونس.. السراج يقرر تخصيص مبلغا ماليا لمفوضية الانتخابات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية، وذلك ترحيبا بما توصل اليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس، من الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021.

وأكد السراج في بيان رسمي، «أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن للانتخابات»، مشددا على «دعمه الكامل لهذا التوجه الذي يعزز مطالب المواطنين ويشكل أساس مبادراته التي طرحها تباعا للخروج من الأزمة الراهنة، وكان اخرها في شهر يونيو 2019 التي نصت على عقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب».

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وعبر البيان عن الأمل أن «يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، وأن تسود روح التفاهم والاخاء ربوع ليبيا لنصل معا إلى الدولة المدنية الديموقراطية المنشودة».

ومساء أمس الأحد، أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامزوليامز انتهاء الملتقى بتوافق على ثلاثة ملفات تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق.

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