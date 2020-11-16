“خطوة تاريخية”.. إطلاق عملية توحيد حرس المنشآت النفطية

وصفت المؤسسة الوطنية للنفط، اللقاء الذي جمع رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله، والمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وجهاز حرس المنشآت النفطية بجناحيه الشرقي بإمرة اللواء ناجي المغربي، والغربي بإمرة العميد علي الذيب، بأنه “تاريخي”.

وعُقد اللقاء في مقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بمرسى البريقة اليوم الاثنين، بعد وصول وليامز إلى مطار مرسى البريقة قادمة من تونس يرافقها وفد البعثـة الأممية، وذلك في إطار العمل على توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية على كامل التراب الليبي وتشكيل قوة الحماية الجديدة المقترحة.

وقال صنع الله إن اختيار البريقة لاحتضان هذا الحدث يحمل دلالة رمزية تشير إلى الوحدة الوطنية لما تحمله من تاريخ عريق لهذه المنطقة لتكون رمزاً لتوحيد الحراسة النفطية في ليبيا.

وأكد صنع الله أن منتسبي حرس المنشآت النفطية هم أخوة “ليبيون يعملون معاً من أجل البلاد، وهم أصحاب مهنة واحدة ونحن نعوّل عليهم كثيراً في استقرار النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد لليبيين”، وفق بيان للمؤسسة.

وأضاف أن لقاء اليوم يحمل رسالة مهمة في أن استقرار النفط في ليبيا يعد أهم عامل لعودة المستثمرين والشركات الأجنبية إلى العمل في البلاد وتحفيز الاقتصاد الوطني، ناهيك عن أن ثمة صناعات مُكملة لا تتأتى إلا باستقرار قطاع النفط الذي نعوّل كثيراً على قوة الحماية النفطية في استقراره وحمايته من أعمال التخريب والإغلاقات.

وبعد أن عقدت الوفود اجتماعاً مغلقاً، أكد صنع الله خلال مؤتمر صحفي، أن “الروح الإيجابية سادت اللقاء وأن وجهات النظر كانت متقاربة كثيراً بين كل الأطراف الذين كانوا يتحدثون بنفس اللغة ونفس الأهداف”.

وكشف أنه “تم الاتفاق مع البعثة الأممية على تشكيل خلية عمل ستجتمع في الأيام القادمة تضم ممثلين وخبراء عن جهاز حرس المنشآت النفطية بجناحيه وبرعاية البعثة الأممية وسيكون هناك اجتماع آخر على غرار اجتماع اليوم من خلال التنسيق بين كل الجهات المختصة في الدولة الليبية في الشرق والغرب”.

بدورها، أكدت وليامز أن الأمم المتحدة تدعم الشركات النفطية التي تساهم في إنتاج النفط وتدعم السيادة الليبية عليها، مضيفة أنه تم “إطلاق عملية توحيد حرس المنشآت النفطية وتقديم مشروع تجريبي نموذجي لتأمين وحراسة حقل ايراون النفطي وثم من بعد ذلك سيتم تعميمه على سائر المواقع”.

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