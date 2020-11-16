بوقعيقيص: حكومة الوحدة مدتها “عام واحد”.. وصولاً للانتخابات

أكدت عضو لجنة الحوار، المحامية والناشطة الحقوقية، آمال بوقعيقيص، ان المشاركين في الجولة الأولى من الحوار، اتفقوا أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطنية عاما واحدا فقط، مع الإصرار على الالتزام القاطع بذلك وصولاً إلى الانتخابات على قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وعزت بوقعيقيص عدم تمديد الحوار لارتباطات تتعلق بمواعيد البعثة الأممية وترتيباتها المالية التي لا تسمح لها بالتجديد، لكن المشاركين توافقوا على تعديل الاتفاق السياسي.

وبشأن وضع معايير الترشح للمناصب، أكدت بوقعيقيص رفض ربط تصحيح المسار السياسي والهياكل التنفيذية والتشريعية بالدستور الدائم، على أن تتم تسمية رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه خلال أسبوع، بعد الاتفاق على آلية الترشح التي أثارت الكثير من الجدل.

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