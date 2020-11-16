السراج يرحب بنتائج الحوار.. ويُخصص دعما لـ”المفوضية”

رحّب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس، من الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021.

وأكد السراج في بيان، الاثنين، على “دعمه الكامل لهذا التوجه الذي يعزز مطالب المواطنين ويشكل أساس مبادراته التي طرحها تباعا للخروج من الأزمة الراهنة”.

وأعلن السراج “تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية”، مؤكدا أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن لإجراء الانتخابات.

وأعرب السراج عن أمله في “أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، وأن تسود روح التفاهم والاخاء ربوع ليبيا لنصل معا إلى الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة”.

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