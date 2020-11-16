باشاغا يستعين برجال أعمال لشراء أصوات داخل لجنة الحوار السياسي.. تفاصيل طائرته الخاصة التي استخدمها الداعمون 

أكد مصدر مقرب لـ«الساعة 24» من جلسات الحوار السياسي والتي انتهت أعمالها مساء أمس الأحد برعاية بعثة الأمم المتحدة دون التوصل إلى نتائج ملموسة عن تورط فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق في استغلال منصبه وتوجيه مستشاريه للذهاب إلى تونس في محاولة منهم للتأثير على سير جلسات الحوار والتأثير على الأعضاء المشاركين في المنتدى السياسي للحصول على رئاسة الحكومة الجديدة التي فشل في نيلها .

وأكدت مصادر متطابقة تواصلت مع الساعة 24 أن فتحي باشاغا استخدم طايرة وزارة الداخلية الخاصة في نقل عدد من المستشارين ورجال الاعمال كما استغل الإسعاف الطائر في نقل عدد من الأفراد والشخصيات للذهاب الى تونس من بينهم مجموعة رجال اعمال برئاسة ( الصديق الكرشيني ) ومستشاره الخاص (محمد ابو رقيقة) في محاولتهم للضغط والتأثير واستمالة الأعضاء المشاركين للتصويت له داخل القاعة.

وكشفت ذات المصادر أن تحويلات مالية كبيرة قام بها مقربون من فتحي باشاغا الى العاصمة التونسية لاستخدامها وتوظيفها في محاولة منهم لشراء عدد من الأصوات والضغط على الآخرين