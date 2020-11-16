ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

16 November, 2020

عبّر مدراء الإدارات و الفروع و المكاتب بمركز الرقابة على الادوية والاغذية عن احتجاجهم واستيائهم الشديدين لما حدث من الاجراءات غير القانونية تتعلق بإعفاء مدير عام المركز من مهامه من قبل رئيس هيئة الرقابة الادارية رغم علمه بأن مركز الرقابة على الأغذية والادوية تم نقل تبعيته الى مجلس النواب الليبي .

وطالبوا بايقاف كافة الاجراءات بهذا الخصوص وان اي قرار يصدر من قبل رئاسة الهيئة في حق المركز يعد باطلا.

واكد مدراء الادارات والفروع والمكاتب بمركز الرقابة على الادوية والاغذية في بيانا لهم اليوم الاثنين بان المركز بادارته الحالية تعمل بشكل انسيابي في الحفاظ على سلامة الغذاء و الدواء بكامل ربوع البلاد وان مثل هذه الافعال تهدد سلامتهم مما يؤدي الى عرقلة العمل وايقافه.