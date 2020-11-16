السراج: سنخصص مبلغا ماليا لـ«الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2021»

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عن ترحيبه بالاتفاق على تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأعلن تخصيص مبلغ مالي وتسخير كل الإمكانيات المتاحة من أجلها.

وقال السراج في بيان رسمي اليوم الاثنين، إنه يرحب بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس، من الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021.

وزعم السراج في بيانه أنه يدعم هذا المتوجه الذي يعزز مطالب المواطنين ويشكل أساس مبادرته التي طرحها تباعا للخروج من الأزمة الراهنة وكان آخرها في شهر يونيو 2019، التي نصت على عقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب يتم خلاله الاتفاق على قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام وأن تتولى الأمم المتحدة الإشراف والتنظيم اللوجستي والأمني.

وأعلن السراج عن تخصيصه مبلغ مالي (لم يحدده في بيانه) للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية، على حد زعمه.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتاريخ المعلن للانتخابات وأن يضع الجميع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، على حد ادعائه.