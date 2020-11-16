السراج يرحب بتحديد موعد للانتخابات ويخصص مبلغا ماليا لتمكين المفوضية من أداء عملها

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الاثنين، ترحيبه بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وأكد السراج في بيان له تأييده لما تم التوصل إليه خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر 2021.

وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي قرر تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات مع تسخير الإمكانات المتاحة بهدف تمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن للانتخابات داعيا الجميع لإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24