احتفل في مدينة بنغازي بإعادة إفتتاح القنصلية الفلسطينية في مقرها الجديد بحضور وفد رسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية .
وعبر وفد وزارة الخارجية الليبية عن  تهانيه  بإستئناف العمل القنصلي خدمة لابناء الجالية  الفلسطينية ، وذلك انطلاقا من ايمان الشعب الليبي بقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه و تحرير ارضه و اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس  ..
 من جانبه عبر أحمد جرار  القنصل العام لدولة فلسطين عن امتنانه لما قُدم من تسهيلات من اجل استئناف القنصليةُ عملَها في ظروفٍ و مناخٍ ايجابي ..
و أكد على عمق العلاقات و الروابط الاخوية  التي تربط الشعب الفلسطيني بشقيقه الشعب الليبي طيلة عقود طويلة من الزمن عبرت عنها  مواقف صادقة وثابتة من قضية العرب المركزية فلسطين .