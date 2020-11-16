ليبيا
اعادة افتتاح القنصلية الفلسطينية ببنغازي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |
16 November, 2020
احتفل في مدينة بنغازي بإعادة إفتتاح القنصلية الفلسطينية في مقرها الجديد بحضور وفد رسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية .
وعبر وفد وزارة الخارجية الليبية عن تهانيه بإستئناف العمل القنصلي خدمة لابناء الجالية الفلسطينية ، وذلك انطلاقا من ايمان الشعب الليبي بقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه و تحرير ارضه و اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس ..
من جانبه عبر أحمد جرار القنصل العام لدولة فلسطين عن امتنانه لما قُدم من تسهيلات من اجل استئناف القنصليةُ عملَها في ظروفٍ و مناخٍ ايجابي ..
و أكد على عمق العلاقات و الروابط الاخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بشقيقه الشعب الليبي طيلة عقود طويلة من الزمن عبرت عنها مواقف صادقة وثابتة من قضية العرب المركزية فلسطين .
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