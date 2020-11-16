ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

16 November, 2020

احتفل في مدينة بنغازي بإعادة إفتتاح القنصلية الفلسطينية في مقرها الجديد بحضور وفد رسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية .

وعبر وفد وزارة الخارجية الليبية عن تهانيه بإستئناف العمل القنصلي خدمة لابناء الجالية الفلسطينية ، وذلك انطلاقا من ايمان الشعب الليبي بقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه و تحرير ارضه و اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس ..

من جانبه عبر أحمد جرار القنصل العام لدولة فلسطين عن امتنانه لما قُدم من تسهيلات من اجل استئناف القنصليةُ عملَها في ظروفٍ و مناخٍ ايجابي ..

و أكد على عمق العلاقات و الروابط الاخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بشقيقه الشعب الليبي طيلة عقود طويلة من الزمن عبرت عنها مواقف صادقة وثابتة من قضية العرب المركزية فلسطين .