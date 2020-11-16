الوطنية لحقوق الإنسان: ليبيا في أشد الحاجة لإرساء قيم التسامح ووقف الصراعات

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الاثنين، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف اليوم 16 نوفمبر، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة في العام 1996م يوما عالميا للتسامح ودعت جميع أعضائها للاحتفال به كل عام.

وأعربت اللجنة، عن قلقها إزاء استمرار تزايد حوادث التعصب الديني والتمييز وما يتصل بذلك من عنف، إضافة إلى وضع الناس في قوالب نمطية سلبية بسبب دينهم أو معتقدهم في شتى أنحاء العالم، وتدين في هذا السياق أية دعوة إلى الكراهية الدينية في حق الناس تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

وأكدت اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود والمبادرات التي من شأنها إرساء ثقافة وقيم التسامح باعتبارها قيمة إنسانية ترفض الإقصاء والتعصب والانغلاق والكراهية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ماضية في تدعيم التسامح من خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب.

وأكدت اللجنة أن ليبيا اليوم في أشد الحاجة للتأكيد على هذه المعاني والقيم خاصة حيال ما تشهده من خطابات تحرض على الكراهية والعنف والتمييز ، ومحاولات بث كل ما يؤزم ويشق الصف الوطني ويخلق حالة من التباعد والنفور بين مكونات المجتمع الليبي الواحد، مشددة على أنها ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة إلغاء الآخر وتهميشه وتدمير المختلف وتقف في وجه الانتهاكات المتواصلة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الإنسان الفردية والجماعية وسياسات التمييز ضد المرأة وضد الطفل.

ودعت اللجنة لإدراج معاني التسامح من أجل عالم أفضل ترجح فيه فرص السلام والتعاون والتحاور وقبول الآخر والتعايش المشترك، وتتقلص فيه مساحات الصراع والصراعات والإقصاء والتعصب.

كما دعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، إستناداً إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات والثقافات .

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