الملتقى الإعلامي الأول في غات يقدم 7 توصيات لتطوير القطاع

اختتمت فعاليات الملتقى الإعلامي الأول في مدينة غات أمس الأحد، الذي أشرفت على تنظيمه «سردل ميديا» بتقديم 7 توصيات لتطوير القطاع في المدينة.

وقالت المنسقة الإعلامية للملتقى، غزالة أحمد لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن الملتقى ناقش التحديات التي تواجه قطاع الإعلام والإعلامين في غات إلى جانب توصيل مقترحاتهم إلى بعضهم البعض دون وسائط.

وأوضحت غزالة أن الملتقى استهدف الرعيل الأول من الإعلامين والخبراء إلى جانب الإعلامين الشباب من الجنسين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والسلطات المهتمة بالإعلام في غات.

وأضافت غزالة أن الملتقى خرج بعدة توصيات أبرزها المطالبة بتأسيس نقابة خاصة بالإعلاميين في مدينة غات، وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، وإحياء مراكز العمل الإعلامي وتوفير جميع الإمكانيات فيها لمزاولة العمل فيها.

كما أوصى الملتقى بإقامة جلسات جانبية مستقبلاً لعمل ميثاق إعلامي، وإنشاء منصة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون صورة عاكسة للمدينة، ومطالبة الجهات المختصة بالعمل على تدريب الإعلاميين الشباب لزيادة الوعي فيما يخص العمل الإعلامي، وضرورة العمل على تبادل الخبرات والأفكار بين الرعيل الأول والخبراء والإعلاميين الشباب.

وتشهد مدينة غات خلال الأسابيع الأخيرة حراك ثقافي وإعلامي متنوع بالرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

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