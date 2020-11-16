إعادة افتتاح القنصلية الفلسطينية ببنغازي بمشاركة وفد من خارجية الحكومة الليبية

شهدت مدينة بنغازي، إعادة إفتتاح القنصلية الفلسطينية في مقرها الجديد، حيث كان في مقدمة مستقبلي الوفد الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، القنصل العام لدولة فلسطين في ليبيا أحمد جرار.

وشارك في مراسم الافتتاح، الأحد، بحسب وكالة الأنباء الليبية، وفد وزارة الخارجية، الذي ضم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنغازي السفير عبدالسلام الرقيعي، ومدير إدارة شؤون أسيا وأستراليا، فطومة المملوك، ومدير إدارة المراسم فرج الحاسي، و مدير إدارة الشؤون القنصلية المكلف محمد كمش، و رئيس قسم الحصانات سامي البركي، ورئيس قسم شؤون الأجانب بمكتب بنغازي حسن الجالي، توجه إلى مقر القنصلية الفلسطينية الجديد للمشاركة في مراسم افتتاحه.

وقدم وفد الوزارة تحيات وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج وتهانيه باستئناف العمل القنصلي خدمة لأبناء الجالية الفلسطينية، و للتعبير عن إيمان الشعب الليبي بقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه و تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس.

كما عبّر القنصل العام لدولة فلسطين أحمد جرار عن سعادته بكل ما قُدم من تسهيلات من قِبل الوزارة من أجل أن تستأنف القنصليةُ عملَها في ظروفٍ و مناخٍ ايجابي، مؤكداً على عمق العلاقات و الروابط الاخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بشقيقه الشعب الليبي طيلة عقود طويلة من الزمن عبرت عنها مواقف صادقة و ثابتة من قضية العرب المركزية فلسطين.