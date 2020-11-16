استئناف أعمال رصف الطرق الرئيسية في بلدية أجدابيا

استأنفت الشركات المنفذة لأعمال رصف الطرق الرئيسية في بلدية أجدابيا أعمالها بعد توقف دام ستة أشهر وذلك بعد اجتياز أزمة فيروس كورونا المستجد وتوفر الوقود بالمدينة، على ما أفاد مكتب المشروعات بالبلدية.

وقال نوري الشرقاوي، أحد مهندسي مكتب المشروعات في بلدية أجدابيا لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن الشوارع الرئيسية التي جرى رصفها هي شارع طريق بنغازي الممتد من جزيرة 17 فبراير إلى مفترق مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا ومن مفترق المستشفى إلى جزيرة الدوران عند المدخل الشرقي للمدينة بالإضافة إلى شارع القلوز وشارع طرابلس الداخلي.

ورصدت «بوابة الوسط» أعضاء حركة السير في قسم المرور والتراخيص أجدابيا وهم يقومون بتنظيم حركة المرور وحل المختنقات المرورية لإتاحة الفرصة أمام الشركات المنفذة لأعمال رصف الطرق الرئيسية بالمدينة.

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