صنع الله وجهاز حرس المنشآت النفطية في لقاء مع ويليامز لتشكيل قوة الحماية الجديدة المقترحة

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، في شركـة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز بمرسى البريقة، بجهـاز حـرس المنشـآت النفطيـة بجناحيه الشرقي بإمـرة نـاجي المغـربي، والغربي بإمرة علي الذيب، وبرعايـة المبعوثـة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز التي وصلت إلى مطار مرسى البريقة قادمـة من تونس يرافقها وفد البعثـة الأمميـة وذلك في إطار العمل على توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية على كامل التراب الليبي وتشكيل قوة الحماية الجديدة المقترحة.

من جانبه، قال صنع الله، إن لقاء اليوم يحمل رسالة مهمة في أن استقرار النفط في ليبيا يعد أهم عامل لعودة المستثمرين والشركات الأجنبية إلى العمل في البلاد وتحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن ثمة صناعات مكملة لا تتأتى إلا باستقرار قطاع النفط الذي يعوّل كثيراً على قوة الحماية النفطية في استقراره وحمايته من أعمال التخريب والإغلاقات.

من جانبها، أكدت ويليامز أن الأمم المتحدة تدعم الشركات النفطية التي تساهم في إنتاج النفط وتدعم السيادة الليبية عليها، و أنه تم إطلاق عملية توحيد حرس المنشآت النفطية وتقديم مشروع تجريبي نموذجي لتأمين وحراسة حقل ايراون النفطي وثم من بعد ذلك سيتم تعميمه على سائر المواقع.

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