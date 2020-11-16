القائمون على جائزة سبتيموس: مراحل المسابقة خاضعة لتقييم لجان التحكيم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

أعلن القائمون على جائزة سبتيموس أن جميع مراحل المسابقة الرسمية للجائزة خاضعة لتقييم لجان التحكيم الفرعية والرئيسية ولا يوجد تصويت للجمهور في كافة المراحل.

وأكد القائمين على الجائزة أن مراحل المسابقة الرسمية لجائزة سبتيموس خاضعة لتقييم لجان التحكيم الفرعية والرئيسية حيث أن المرحلة الأولى(الفلترة): وفيها تكون الإجازة من قبل لجنة الفلترة الفرعية ويتأهل فيها المجازون للمرحلة الثانية أما المرحلة الثانية(القائمة الطويلة): فيها تتم الإجازة من قبل لجنة التحكيم الرئيسية ويترشح منها ثلاثة مبدعين للتنافس على اللقب في المرحلة الثالثة وفي المرحلة الثالثة(القائمة القصيرة): يتنافس على الجائزة ثلاثة أسماء من المبدعين في كل فئة من فئات الجائزة من خلال لجنة التحكيم الرئيسية أيضا وفي المرحلة الرابعة (التتويج): يتم إعلان الفائز ضمن حفل توزيع الجوائز.

يشار إلى أن جائزة سبتيموس هي أول جائزة للإذاعة والتلفزيون والإبداع الفني في ليبيا تنظمها شركة نوميديا الإعلامية وهي أحد أهم الأنشطة الثقافية المعتمدة من قبل وزارة الثقافة والمجتمع المدني في ليبيا واتحاد المنتجين الليبيين ويقع مقر الجائزة في العاصمة طرابلس.