عاجل // أنباء عن زيارة مفاجئة لأردوغان غدا لطرابلس

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المحتمل أن يقوم بزيارة يوم غد الثلاثاء لمدينة طرابلس.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المحتمل أن يقوم بزيارة يوم غد الثلاثاء لمدينة طرابلس.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
could any Tripoliano’s peacefully protest the ARRIVAL OF SATAN, a very keen messenger of blood & destruction where his Sherkess or related DNA traitors generously reward him for his EVIL agendas or conduct
يارب تكون نهايته فى طرايلس ويستريح العالم من شره فهو مكروه برة وجوه فى تركيا غالبية الشعب تتمنى ربنا ياخذه ويرحهم وبستفيدوا من الذهب الموجود بقصره فى حل الازمة الاقتصادية حتى مراحيض القصر كما قال زعيم المعارضة من الذهب !!! خليفة اخر زمن متقشف على الاخر ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين
مهما فعل اردوغان فهو يغرق الان تصريحات قوية من المعارضة التركية تطالب باستقالته وزيارة لوزير خارجية امريكا لاسطنبول لمقابلة بطريرك مسبحى ورفضه مقابلة اى مسئول تركى وطالب بتعاون امريكى اوربى لفرض عقوبات على اردوغان ليسبق بايدن حيث سيتخلص ترامب من كلبه قبل بايدن ليحتفظ لنفسه بانجاز كبير
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