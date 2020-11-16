عاجل // أنباء عن زيارة مفاجئة لأردوغان غدا لطرابلس

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المحتمل أن يقوم بزيارة يوم غد الثلاثاء لمدينة طرابلس.

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