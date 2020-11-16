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عاجل // أنباء عن زيارة مفاجئة لأردوغان غدا لطرابلس

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المحتمل أن يقوم بزيارة يوم غد الثلاثاء لمدينة طرابلس.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • could any Tripoliano’s peacefully protest the ARRIVAL OF SATAN, a very keen messenger of blood & destruction where his Sherkess or related DNA traitors generously reward him for his EVIL agendas or conduct

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  • يارب تكون نهايته فى طرايلس ويستريح العالم من شره فهو مكروه برة وجوه فى تركيا غالبية الشعب تتمنى ربنا ياخذه ويرحهم وبستفيدوا من الذهب الموجود بقصره فى حل الازمة الاقتصادية حتى مراحيض القصر كما قال زعيم المعارضة من الذهب !!! خليفة اخر زمن متقشف على الاخر ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين

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  • مهما فعل اردوغان فهو يغرق الان تصريحات قوية من المعارضة التركية تطالب باستقالته وزيارة لوزير خارجية امريكا لاسطنبول لمقابلة بطريرك مسبحى ورفضه مقابلة اى مسئول تركى وطالب بتعاون امريكى اوربى لفرض عقوبات على اردوغان ليسبق بايدن حيث سيتخلص ترامب من كلبه قبل بايدن ليحتفظ لنفسه بانجاز كبير

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