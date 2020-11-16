قافلة السلام للثقافة تعرض التراث الأصيل في تراغن

تضمنت أمسية فنية نظمها بيت الثقافة وادي الشاطئ في ساحة نادي الجيل الصاعد تراغن وبضيافة أهالي المدينة، عروضا للتراث الشعبي والمقتنيات والصناعات التقليدية والفقرات الغنائية واللوحات الاستعراضية الشعبية، وذلك ضمن محطات قافلة السلام للثقافة والفنون.

وشارك في إحياء فعاليات الأمسية مجموعة من الفنانين والعارضين والمهتمين بالتراث من بلديات وادي الشاطئ وتراغن وسبها.

محطات متتالية ستتوقف من خلالها القافلة في عدد من البلديات والمناطق الليبية للتعريف بالتراث والصناعات التقليدية والمقتنيات والفنون الشعبية في وادي الشاطئ.

وتدعو القافلة إلى محبة الوطن ونبذ الفرقة والتمسك بالهوية الأصيلة الجنوبية الليبية من خلال إحياء مثل هذه الأمسيات بشكل مستمر وتشجيع المؤسسات المهتمة بالتراث والفن الشعبي.

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