عقيله صالح يهنئ رئيس غينيا بفوزه مجددا بالرئاسة

أرسل المستشار عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الغينية ألفا كوندي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثانية

وقال عقيله صالح في برقيته:” نهنئكم بمناسبة تجديد ثقة الشعب الغيني في شخصكم الكريم بإعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الغينية، يسرنا أن نتقدم لفخامتكم بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بالتوفيق والسداد”.

وتابع في برقيته:” نؤكد لفخامتكم حرصنا على الدفع بتقوية علاقات التعاون والصداقة القائمة بين بلدينا الصديقين في شتى المجالات”.

واختتم برقيته قائلا:” نتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق وللشعب الغيني الصديق كل أماني الخير والأمن والتقدم والازدهار”.

ذكرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في غينيا، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، أن الرئيس ألفا كوندي أعيد انتخابه لفترة ولاية ثالثة، وذلك بعد حصوله على 59.5 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن مرشح المعارضة سيلو دالين ديالو حصل على 33.5 بالمئة من الأصوات.

وكانت اللجنة قد ذكرت، أن النتائج الأولية شبه الكاملة للانتخابات الرئاسية، قد أظهرت حصول الرئيس المنتهية ولايته، على الغالبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى، وذلك بعد تقدمه بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

يذكر أن أعمال عنف في أنحاء من غينيا، شابت الاقتراع الرئاسي الأخير، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وفقا للسلطات الرسمية في البلاد.