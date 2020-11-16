مجلس الحكماء في تراغن يناقش القضايا الأمنية والخدمية

عُقد اجتماع موسع في المجلس التسييري تراغن بدعوة من رئيس مجلس الحكماء والأعيان في المدينة، بحضور رئيس وأعضاء المجلس وآمري المنطقة العسكرية مرزق والغرفة الأمنية تراغن والكتيبة 628 مشاة وحكماء ومشائخ المنطقة.

وتم في الاجتماع شرح الآلية التي جرى من خلالها تكليف المجلس التسييري تراغن وأسباب التكليف، وأهم محطات ونتائج الزيارة التي قام بها الحكماء والأعيان للحكومة الليبية ووزاراتها في الشرق، إلى جانب مواضيع ذات الصلة بدور الحكماء والأعيان في استتباب الأمن والمجاهرة به، ومناقشة أهم آليات تشكيل لجان لتنظيم العمل المحلي وحلحلة المشاكل ومساندة الجهات المعنية بها.

تفويض الأجهزة الأمنية والضبطية في المنطقة بمحاربة الظواهر السلبية وفرض قوة القانون واستتباب الأمن، كانت من أهم مخرجات الاجتماع الذي دعا إلى مساندة هذه الأجهزة ودعمها.

وستشهد الأيام القادمة- بحسب مجلس الحكماء- اجتماعات وتنسيقات مع مختلف الجهات الرسمية والاجتماعية والأمنية والمدنية لمزيد من العمل المحلي الجاد الذي يصب في مصلحة المواطن وحلحلة مشاكله الأمنية والخدمية.

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