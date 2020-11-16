وليامز: الليبيون أمام فرصة لإنهاء المرحلة الانتقالية

رأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن تاريخ 24 ديسمبر 2021، يصادف الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا، والذي حدده المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي ليكون موعدا لإجراء الانتخابات، يمثل أخيراً فرصة لليبيين لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار طريق جديد للمضي قدماً.

وقالت وليامز، في بيان أصدرته مساء الاثنين، أن أعضاء لجنة الحوار الـ75 توافقوا على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وتقوم الخارطة على الحقوق وتستجيب للآمال والمطالب التي أعرب عنها العديد من الأطراف الليبية.

ولفتت وليامز إلى أن المشاركين اتفقوا على “ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى وخلاصات مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة منفصل عن المجلس. وحددوا أيضاً معايير الترشّح لهذه المناصب”.

وأشار البيان إلى أن النساء المشاركات في الملتقى أوصين بتحسين “مشاركة المرأة في العملية السياسية والحكم، وأشرن إلى ضرورة تمثيل المرأة في الحياة السياسية على نحو أفضل، وإلى ضرورة أن تفي الدولة بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة وحمايتها”.

وأكدت وليامز أن خارطة الطريق عكست مطلبهن بأن تمثل النساء ما لا يقل عن 30 بالمائة من المناصب القيادية في السلطة التنفيذية التي سيجري إصلاحها.

وبيّنت ستيفاني وليامز أن المناقشات ستتواصل في الأسابيع المقبلة عبر الإنترنت حول إصلاح السلطة التنفيذية وحول الدستور، حيث تقرر عقد اجتماع للملتقى عبر الإنترنت في 23 نوفمبر بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسي بعد إصلاحه ومنصب رئيس الوزراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية