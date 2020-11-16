ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 November, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،مساء الاثنين ،عن سرقة إسلاك مسافة 1800متر على خط الرأس الأحمر من 30 الحي الجامعي بدائرة غرب زليتن مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل.

و أشارت الشركة أنه تم كذلك سرقة اسلاك مسافة 1200متر صباح اليوم الاثنين بدائرة شمال العزيزية مما أدى إلى فقد التغذية عن أربع محولات وانقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل ٠