ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

16 November, 2020

رحّب رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان ،الاثنين ،بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، والتي أفضت نقاشاته إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والاتفاق على خارطة طريق نحو توحيد المؤسسات.

وقال صوان في بيان له ،إن ذلك يأتي عد جهود كبيرة بذلت لتحقيق هذا الإنجاز الكبير وسط أجواء إيجابية خيمت على عموم الملتقى وإن تخللتها بعض المخاوف الناتجة عن سنوات طويلة من الحروب والانقسام وفقدان الثقة.

و أضاف البيان “نبقى متفائلين بأن يستكمل الاتفاق على ما تبقى من بنود خلال جولات الحوار القادمة؛ ونتمنى أن يكون المشاركون في الملتقى وجميع الأطراف في مستوى المسؤولية وأتم الإدراك لعمق الأزمة وحجم المخاطر التي تواجه هذا الوطن الممزق، وأن نبحث عن نقاط التوافق بدل الخلاف، ونعي أن الخروج بليبيا من هذه المعاناة إلى بر الأمان لن يتأتى إلا بشراكة حقيقية تتوحد من خلالها البلاد وتنتقل بها أخيرا إلى مرحلة الاستقرار”.