عاجل// ظهور عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة العمامرة بمسلاتة

أفاد شهود عيان اليوم الاثنين، بظهور عناصر من تنظيم داعش الإرهابي يتجولون في منطقة العمامرة بمسلاتة رافعين العلم الأسود دون رادع أو خوف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفاد شهود عيان اليوم الاثنين، بظهور عناصر من تنظيم داعش الإرهابي يتجولون في منطقة العمامرة بمسلاتة رافعين العلم الأسود دون رادع أو خوف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
شن دخل العمامرة ف مسلاته يعن زك ام مسلاته وماايجي منها هادا اشكني ايديرو فيه جماعة مسلاتة ششتريات امتاع افروخ توه اشويه تاتي كان ايقولو سيف ابيترشح تلقاهم دايرين مسيرة مع سيف
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