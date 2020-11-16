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عاجل// ظهور عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة العمامرة بمسلاتة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد شهود عيان اليوم الاثنين، بظهور عناصر من تنظيم داعش الإرهابي يتجولون في منطقة العمامرة بمسلاتة رافعين العلم الأسود دون رادع أو خوف.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • شن دخل العمامرة ف مسلاته يعن زك ام مسلاته وماايجي منها هادا اشكني ايديرو فيه جماعة مسلاتة ششتريات امتاع افروخ توه اشويه تاتي كان ايقولو سيف ابيترشح تلقاهم دايرين مسيرة مع سيف

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