عاجل// ظهور عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة العمامرة بمسلاتة

أفاد شهود عيان اليوم الاثنين، بظهور عناصر من تنظيم داعش الإرهابي يتجولون في منطقة العمامرة بمسلاتة رافعين العلم الأسود دون رادع أو خوف.

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