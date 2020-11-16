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نعمان بن عثمان: هل تعتبر صفقة عقيلة مع الإخوان المسلمين خيانة أم سلام؟

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طرح رئيس مؤسسة كويليام وعضو الجماعة الليبية المقاتلة سابقًا، نعمان بن عثمان، استبيانًا عبر صفحته الخاصة على تويتر، متسائلًا:  هل تعتبر صفقة الإخوان مع عقيلة ومن وصفه بـ”المتمرد”، خيانة تؤسس لحرب قادمة، أم عملية سلام لصالح المواطن. على حد زعمه.

وتساءل «بن عثمان»، في استبيانه؛ “هل تعتبر صفقة الإخوان مع عقيلة صالح و «المتمرد» ، بحيث يستلم عقيلة رئاسة البلاد و القائد الاعلى للقوات المسلحة و يستلم باشاغا الحكومة ، هل تعتبرها عملية سلام لصالح المواطن أم خيانة تؤسس لحرب قادمة ( مثل الصخيرات 2015 ) ؟”، على حد قوله.

وجاءت نتيجة الاستبيان، بالتصويت لصالح خيار “خيانة تؤسس لحرب قادمة” بنسبة (٧٧٪)، والتصويت لصالح “؜عملية سلام لصالح المواطن”، بنسبة (٢٣٪)، إن صحت نسبة التصويت.؜

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الإخوان المسلمين نعمان بن عثمان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • نعمان كلب اردوغان متخلف عقليا يتجاهل الحقائق الواضحة وضوح الشمس فى ان عقيلة صالح هو فعليا رئيس ليبيا بصفته اعلى سلطة منتخبة فى اليلاد يليه رئيس المجلس الاعلى القضاء فى حالة غياب البرلمان اما من يسميه هو والخرفان متمرد فهو قائد الجيش الوطنى بقرار من نواب الشعب رغم انف كل حريم السلطان الذين يمجدوم الاحتلال التركى والنفايات الارهابية من المرتزقة اتفوووووه عليك ياكلب ياحقير

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