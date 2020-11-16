نعمان بن عثمان: هل تعتبر صفقة عقيلة مع الإخوان المسلمين خيانة أم سلام؟

طرح رئيس مؤسسة كويليام وعضو الجماعة الليبية المقاتلة سابقًا، نعمان بن عثمان، استبيانًا عبر صفحته الخاصة على تويتر، متسائلًا: هل تعتبر صفقة الإخوان مع عقيلة ومن وصفه بـ”المتمرد”، خيانة تؤسس لحرب قادمة، أم عملية سلام لصالح المواطن. على حد زعمه.

وتساءل «بن عثمان»، في استبيانه؛ “هل تعتبر صفقة الإخوان مع عقيلة صالح و «المتمرد» ، بحيث يستلم عقيلة رئاسة البلاد و القائد الاعلى للقوات المسلحة و يستلم باشاغا الحكومة ، هل تعتبرها عملية سلام لصالح المواطن أم خيانة تؤسس لحرب قادمة ( مثل الصخيرات 2015 ) ؟”، على حد قوله.

وجاءت نتيجة الاستبيان، بالتصويت لصالح خيار “خيانة تؤسس لحرب قادمة” بنسبة (٧٧٪)، والتصويت لصالح “؜عملية سلام لصالح المواطن”، بنسبة (٢٣٪)، إن صحت نسبة التصويت.؜