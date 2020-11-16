صحة المؤقتة تصدر جملة توجيهات لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، أن وزير الصحة سعد عقوب أصدر جملة من التوجيهات الهامة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالبلاد.

وأوضحت الإدارة في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عقوب أصدر عدة توجيهات للمرافق الصحية بالبلاد لتنظيم عمل القطاع الصحي الليبي في ظل الأزمة الحالية ومجابهة كافة التحديات.

وذكرت الإدارة، أن التحديات تتمثل في تنظيم العمل بالقطاع الصحي الليبي، حيث شدد عقوب في توجيهاته على ضرورة إلزام الاستشاريين والأخصائيين كل وفق اختصاصه بضرورة المرور على المرضى والنزلاء بأقسام المستشفيات بشكل يومي ومتابعة أوضاعهم الصحية.

وطالب عقوب بضرورة تفعيل قرارات الوزارة فيما يخص إعادة تشكيل اللجان الطبية التنفيذية لمكافحة جائحة كورونا.

وناشد عقوب كافة رؤساء اللجان الطبية التنفيذية بالبلديات بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمراكز العزل السريري الطبي وتوفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية.

وشدد على ضرورة اتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة حدوث موجه ثانية محتملة للفيروس.

ولفت عقوب إلى ضرورة توفير الأجهزة الخاصة والتأكد من جاهزية المحارق الخاصة بالنفايات الطبية وتوفير مخزون كافي من الأوكسجين الطبي ووقود الديزل وخطوط التغذية البديلة لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء لتشغيل المولدات.

ونوه عقوب إلى أهمية تعزيز التكامل في نظام إدارة الطوارئ والكوارث الصحّية بالوزارة.

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