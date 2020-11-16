الصغير: الخلاف حول رئاسة الحكومة بين 4 مرشحين من مصراتة هو سبب فشل حوار تونس

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير، إن الخلاف والتنافس على رئاسة الحكومة بين أربعة مرشحين من مصراتة هو ما أفشل الحوار السياسي الليبي في تونس، وليس أي سبب أخر، وذلك تعليقا على انتهاء جلسات الملتقى دون الإعلان عن مجلس رئاسي وحكومة جديدين.

يشار إلى أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز قد أعلنت انتهاء جلسات ملتقى الحوار في تونس، وأن جلسة أخرى عبر الإنترنت سوف تعقد بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاق.

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