«تعليم الموقتة» تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلاب النقل

أقر وزير التعليم بالحكومة الموقتة د.فوزي بو مريز، مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2021/2020م.

ووفق القرار رقم 359 لسنة 2020، فإن بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي ستكون في 28 نوفمبر المقبل، أما بخصوص مراحل التعليم السنوي تكون في 5 ديسمبر المقبل.

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ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل في 11 مارس من العام المقبل، فيما يؤدي طلاب سنوات النقل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترى من 13 إلى 25 مارس من العام المقبل، وفق قرار وزير التعليم.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 27 مارس من العام المقبل، في حين تكون عطلة منتصف السنة في الفترى من 17 أبريل إلى 16 مايو، ليجري استئناف الدراسة عقب عطلة السنة الدراسية في 17مايو وينتهي الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل في مطلع يوليو المقبل.

ويؤدي طلاب النقل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة من 3 إلى 15 يوليو، وامتحانات الدور الثاني من 28 أغسطي إلى 9 سبتمبر، بينما يبدأ ة العام الدراسي 2021 – 2122 في 30 أكتوبر من العام المقبل، حسب القرار.

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