الليبية للاستثمار تعلن نتائج مشروع حصر جميع الشركات التابعة لها خلال الشهر الجاري

كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار أمس الاثنين أنها ستعلن خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، عن نتائج مشروع حصر وتقديم جميع الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة لها وذلك بالشراكة مع شركة ديلويت العالمية.

وأضافت المؤسسة أنها ستطلق خلال نفس الأسبوع، مشروع التدقيق الخارجي الدولي على قوائمها المالية المنتهية في سنة 2019م، بالشراكة مع شركة المحاسبة الدولية أرنست آند يونغ.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الاستحقاقات ستشكل منعطفا إيجابيا واستثنائيا في مسيرتها، لافتة إلى أنه للمرة الأولى حققت المؤسسة معدلات الشفافية المطلوبة في إطار حق كافة أبناء الشعب الليبي في معرفة تقييم أصول صندوقه السيادي، على حد وصفها.

وٍشددت المؤسسة على أنها على الرغم من العراقيل المتعددة التي تواجهها، فقد استطاعت إدارتها خلال هذا العام الذي وصفته بالعصيب مواصلة تحقيق إنجازات عديدة منها:

ونبهت المؤسسة على أنها صندوق سيادي لصالح جميع الليبيين دون استثناء، بعيدا عن التجاذبات السياسية، وأنها تتمتع قانونا بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

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