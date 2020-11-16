الرقابة الإدارية تؤكد صحة قرار إعفاء مدير مركز الرقابة على الأغذية وتكليف بدلا منه

أكدت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، صحة قرار إعفاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية السابق، نافية صدور كتاب من رئاسة مجلس النواب بعدم صحة هذا القرار.

كما نفت الهيئة تبعية المركز لمجلس النواب مبينة أن القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الإدارية جاءت تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة رقم (327) لسنة 2020 م بتشكيل لجنة تتولى متابعة سير عمل المركز وتقييم أدائه إدارياً ومالياً وفنياً والتأكد من مدى قيامه بممارسة الإختصاصات المسندة إليه، وإعداد تقرير شامل خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا القرار .

وأضافت الهيئة، أن هذا القرار جاء تنفيذًا لأحكام المادة الثانية من قرار إنشاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رقم ( 319) لسنة 2006.

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