«الليبية للاستثمار» تعلن موعد نتائج حصر وتقييم جميع شركاتها ومحافظها

حددت المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري موعدًا لإعلان نتائج مشروع حصر وتقييم جميع الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة لها، بالشراكة مع شركة «ديلويت» العالمية.

وأشارت المؤسسة في بيان، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إلى أنها ستطلق المؤسسة الأسبوع الأخير من توفمبر أيضا مشروع التدقيق الخارجي الدولي على قوائمها المالية المنتهية في العام 2019، بالشراكة مع شركة المحاسبة الدولية آرنست آند بونغ، واعتبر البيان أن «هذه الإستحقاقات الهامة منعطف إيجابي واستثنائي في مسيرة المؤسسة».

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ونوهت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى عدد من أعمالها الأخيرة ومن بين «إسدال الستار على النزاع على إدارة المؤسسة في المملكة المتحدة والحفاظ على أصولها، وإنجاز المرحلة الأولى من مشروع التحول نحو الحوكمة، بالتعاون مع شركة الإستشارات الدولية أوليفر ويمان باستلام المخرجات ووضعها موضع التنفيذ.

ولفتت إلى «الإنتهاء من إعداد خطة إستراتيجية، وارتقاء تقييم التزام المؤسسة بمبادئ سانتياغو لصناديق الثروة السيادية إلى 20 درجة من أصل 24 درجة، و الاعتراف بنجاح على أوامر الحجز ضد أصولها في أوروبا بإعتبارها صندوق ثروة سهادي بذمة مالية مستقلة عن الحكومة الليبية».

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