استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس

استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس أمس بعد تعليقها لأكثر من سبعة أشهر جراء الإغلاق للحد من تفشي وباء «كوفيد – 19».

وقال محمد قنيوه، المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية «باشرنا اليوم تسيير أولى رحلاتنا إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، بعد إغلاق استمر أشهراً جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا». وأضاف قنيوه «في المرحلة الأولى ستسير ثلاث رحلات أسبوعياً، وفي وقت لاحق سيتم بحث تسيير رحلات يومية إلى تونس»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار المتحدث إلى أن السفر متاح لجميع المسافرين، شرط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي الذي أقره البلدان أخيراً.

وتونس هي ثالث وجهة دولية تستأنف شركات الطيران الليبية الرحلات إليها بعد تركيا والسودان عقب تخفيف القيود على السفر. ويأتي ذلك عقب إعادة فتح معبر رأس جدير البري بين ليبيا وتونس السبت.

وأعلنت ليبيا وتونس الأسبوع الماضي، التوصل بعد مفاوضات استمرت أسابيع إلى اعتماد بروتوكول صحي مشترك ينص على إظهار فحص سلبي يثبت عدم الإصابة بـ«كوفيد – 19» قبل 72 ساعة من موعد السفر، إلى جانب التزام حجر صحي ذاتي لعشرة أيام. وكان الإغلاق قد أثّر سلباً على التبادل التجاري بين البلدين، وعرقل انتقال الكثير من التونسيين العاملين في ليبيا، علماً بأن ليبيين كثراً يقصدون تونس للعلاج والسياحة.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي، تفشياً متسارعاً للوباء في وقت تواجه أنظمتها الصحية صعوبات جمة. وبلغ عدد الإصابات بـ«كورونا المستجد» في ليبيا 74324 إصابة منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، وتعافى 44733 شخصاً وتوفي 1025.