بلدية زليتن.. تنسيق مع شركة النظافة مصراتة لنقل المكبات

عقد عميد بلدية زليتن المهندس “مفتاح احمادي” مع رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة والنظافة مصراته المهندس “هيثم بعيو” ومدير فرع الشركة ببلدية زليتن المهندس “محمد غويلة” وتناول الاجتماع آلية نقل المكب المرحلي إلى المكب النهائي الواقع في جنوب زليتن ووضع الخطط والتدابير اللازمة لذلك.

كما ناقش المجتمعون المشاكل والعراقيل التي يعانيها فرع الشركة بالبلدية وأثنى رئيس مجلس إدارة الشركة بلدية زليتن لدعمها الدائم ووقوفها معها في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها الشركة-حسب ما ورد في منشور للبلدية على صفحتها الرسمية- فيما أشار المنشور أيضاً إلي أن عميد البلدية كان قد أصدر قراراً بشأن اعتبار “مكب مدورة” مكباً مرحلياً إلي حين نقله إلي المكب الرئيسي.

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